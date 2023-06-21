В России планируют субсидировать аренду жилья людям до 35 лет

По информации "Известий", молодые люди параллельно должны будут копить на первоначальный взнос по ипотеке

МОСКВА. 21 июня. /ТАСС/. Половину платежей за аренду жилья предлагают компенсировать россиянам до 35 лет. По условиям будущей программы, параллельно нужно будет копить на первоначальный взнос, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Программу разработали для того, чтобы стимулировать молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье, объяснили "Известиям" в Минстрое. Параллельное накопление средств на покупку своего жилья в новостройке будет обязательным условием.

"По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья - до момента накопления на первоначальный взнос", - рассказал газете замглавы министерства Никита Стасишин. Он подчеркнул, что анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших месяцев.

Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно. Сроки старта программы пока не называют.