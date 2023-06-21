В Красноярске предложили создать кластер по производству радиоэлектронных устройств связи

Участие в проекте готовы принять 20 предприятий региона, заявили в Университете Решетнева

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (Университет Решетнева) предложил сформировать в Красноярске научный кластер по созданию радиоэлектронных устройств связи на основе применения цифровых технологий, в кластер готовы войти 20 предприятий Красноярского края. Об этом ТАСС во среду сообщил ректор вуза Эдхам Акбулатов.

"Это весьма реальный проект. <…> Проект может реализоваться на базе научно-производственного предприятия "Радиосвязь". В такой кластер уже готовы вступить 20 красноярских предприятий. В кластере будут заниматься производством по выпуску антенных устройств, усилителей, модемов, навигационного оборудования. Специалисты нашего университета занимаются научными разработками в этой сфере", - сообщил Акбулатов.

По его оценке, произведенная в рамках кластера продукция сможет ежегодно приносить около 20 млрд рублей прибыли. "Радиоэлектронные устройства связи очень востребованы. Сегодня на территории Сибири, Дальнего Востока актуально создание системы высокочастотной связи, так называемого миллиметрового диапазона. Такая связь необходима транспортным компаниям, предприятиям, которые создают производства в восточной части России. Связь необходима для обеспечения судоходства со Северному морскому пути", - отметил Акбулатов

Ректор добавил, что на создание такого кластера понадобится один год.