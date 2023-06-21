21 июня, 02:22

"Известия": Минпромторг сформирует реестр для производителей метанола

Организациям нужно будет направить властям документы, которые подтвердят наличие у предприятия мощностей по производству, использованию и утилизации метанола

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ с 2024 года намерен сформировать реестр для производителей, продавцов и потребителей метанола в связи с массовыми отравлениями, сообщили в среду "Известия".

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Министерство обяжет участников рынка регистрироваться в специальном реестре, а не попавшие в список компании подпадут под запрет, рассказали "Известия". Речь идет о поправках сразу в несколько законов: "О промышленной политике в РФ", "О видах продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена", а также в КоАП, поясняет газета.

Чтобы попасть в реестр, организациям нужно будет направить властям документы, которые подтвердят наличие у предприятия мощностей по производству, использованию и утилизации метанола, а также складов, резервуаров и емкостей для его продажи, хранения и перевозки, пояснили изданию в министерстве. Компаниям также придется выполнять требования по учету и контролю, обеспечивать безопасность при обороте метанола, добавили "Известия".

Также в ведомстве прокомментировали инициативу сенаторов о денатурации метанола, сказав, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить метанол. Тем более в отрасли уже нашли российского изготовителя такого денатурата, поясняет издание. 

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