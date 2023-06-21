Сенаторы попросили создать условия для открытия в РФ филиалов банков дружественных стран

В Совфеде также предложили рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах в рамках внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сенаторы рекомендуют правительству вместе с ЦБ РФ создать условия для открытия на территории России филиалов банков дружественных государств. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда, которое сенаторы планируют принять за основу в среду после выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (есть в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству с участием ЦБ РФ принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории РФ, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов", - говорится в документе.

Кроме того, сенаторы предлагают рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах в рамках внешнеэкономической деятельности.

В сентябре 2022 года ЦБ внес в перечень инициатив по развитию финансового рынка предложение разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Предполагается, что открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран.

В 2013 году в РФ ввели запрет на открытие филиалов иностранных банков.