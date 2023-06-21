В ЦАО построят 11 коммерческих объектов в рамках реализации инвестпроектов

С 2024 по 2029 год в центре Москвы должны появиться гостиницы, кафе, рестораны, культурно-развлекательный комплекс, а также деловая недвижимость, уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инвесторы построят 11 коммерческих объектов в шести районах ЦАО в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом в среду сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Город без торгов выделил застройщикам почти 5,7 га земли для возведения общественно-деловых объектов общей площадью около 440 тыс. кв. м в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Договоры аренды участков заключены в 2017-2023 годах. В результате с 2024 по 2029 год в центре Москвы должны появиться гостиницы, кафе, рестораны, культурно-развлекательный комплекс, а также деловая недвижимость", - сообщил Гаман.

Объекты построят в районах Тверской, Арбат, Пресненский, Таганский, Замоскворечье и Мещанский. Например, на Новослободской улице участок предоставлен инвестору для строительства торгового центра с паркингом площадью 9,5 тыс. кв. м. В Костомаровском переулке возводится гостиничный комплекс площадью 23 тыс. кв. м на 143 номера с подземной парковкой.

В Москве в рамках МаИП возводятся 55 общественно-деловых комплексов на участках площадью почти 80 га. Инвесторы построят гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты.