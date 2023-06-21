Промышленность и потребительский сектор Хайнаня в январе - мае выросли на 18,8% и 12,9%

Глава службы общей информации статистического управления провинции Яо Цзесы отметила, что в регионе сохраняется тенденция к восстановлению экономики

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Темпы роста промышленного сектора и сферы потребления Хайнаня за январь - май составили в годовом исчислении 18,8% и 12,9% соответственно. Как прокомментировала глава службы общей информации статистического управления провинции Яо Цзесы, регион успешно восстанавливается после пандемии.

"В нашей провинции сохраняется тенденция к восстановлению экономики, - говорится в распространенном сообщении. - Объем производства крупных промышленных предприятий [организации, прибыль которых превышает 20 млн юаней (примерно $3 млн) в год] за январь - май увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи потребительского сектора выросли на 12,9%".

Согласно опубликованным данным, в мае предприятия Хайнаня увеличили в годовом исчислении объем производства кормов для животных на 13,5% и удвоили выпуск безалкогольных напитков. Компании-поставщики азотных удобрений повысили свой показатель на 39,4%, а изготовители очищенной терефталевой кислоты - на 21,8%.

"Доходы бюджета [провинции] быстро увеличиваются, индекс потребительских цен [инфляция] растет незначительно", - добавила Яо Цзесы.

Из официальной статистики следует, что доходы ресторанного бизнеса Хайнаня в мае выросли на 43,9%, превысив 2,96 млрд юаней (порядка $370 млрд). Продажи ювелирных украшений и драгоценностей повысились на 88,2%, телекоммуникационных средств - на 52,1%, автомобилей - на 15,4% (в том числе экологических машин - на 51,5%).

"На следующем этапе правительство провинции будет непрерывно повышать эффективность стратегических мер, стимулировать рост активности коммерческих субъектов, содействовать устойчивому восстановлению экономики", - подытожила представитель статистического управления провинции.