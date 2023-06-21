"Эн+" считает проект по выпуску и экспорту аммиака и сжиженного водорода перспективным

Глава энергобизнеса компании Михаил Хардиков сообщил, что планы по объему производства изменились из-за закрытия экспортных каналов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. "Эн+ холдинг" считает проект по выпуску аммиака и сжиженного водорода перспективным, однако планы по объему производства изменились из-за закрытия экспортных каналов, в частности в Финляндии. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава энергобизнеса компании Михаил Хардиков.

"Планы по объемам производства в 133 тыс. тонн сейчас подтвердить не смогу, ввиду изменившихся обстоятельств. Мы планировали не только в Сибири производить водород, но и в Карелии, с потенциалом экспорта в Финляндию. Сейчас для нас этот рынок закрыт. Сейчас экономика проектов стоит во главе угла, но мы считаем, что в долгосрочной перспективе "зеленая" повестка, в том числе в России, еще больше наберет актуальность. И поэтому водород, конечно, имеет перспективу", - сказал он.

В 2021 году сообщалось, что для перевозки водорода компания планирует производить алюминиевые контейнеры.

"Что касается танк-контейнера, то сейчас идут НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС), потому что необходимо решить ряд технических сложностей, связанных с транспортировкой водорода. Как только мы сможем что-то показать и рассказать, я думаю, что мы обязательно об этом скажем", - отметил Хардиков.