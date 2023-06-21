Эн+ до конца 2023 года определит механизмы реализации и окупаемости для Крапивинской ГЭС

Глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков сообщил, что в России утверждена энергетическая стратегия, согласно которой доля гидроэнергетики к 2035 году должна сохраниться на текущем уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Эн+" на площадке Минэкономразвития РФ обсуждает механизмы реализации и окупаемости для строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области. Решение может быть принято в 2023 году, сообщил в интервью ТАСС глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков.

"Министр энергетики РФ буквально на этой неделе сказал, что нужно определить механизмы реализации и окупаемости данных проектов [строительства ГЭС]. Для тепловой генерации и объектов ВИЭ такие механизмы существуют, для крупных ГЭС тоже должны быть. Один из таких механизмов мы уже предлагаем и обсуждаем на площадке Минэкономразвития РФ для Крапивинской ГЭС", - сказал он.

Топ-менеджер добавил, что решение может быть принято в 2023 году. "В этом году стоит задача по Крапивинской ГЭС определиться", - отметил Хардиков.

По его словам, что в России утверждена энергетическая стратегия, согласно которой доля гидроэнергетики к 2035 году должна сохраниться на текущем уровне.

"По факту это означает, что нужно в стране построить 3 ГВт новых ГЭС. Указом президента РФ утвержден перечень проектов гидростанций, и мы считаем, что три из них должны быть реализованы Эн+", - сказал глава энергодивизиона компании.