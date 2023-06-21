21 июня, 05:11

"Эн+ холдинг" предполагает построить угольную станцию на базе Мугунского угольного разреза

Глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков напомнил, что "Эн+ холдинг" отказался от продажи угольной генерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. "Эн+ холдинг" рассматривает возможность строительства новой угольной станции, отвечающей экологическим требованиям, на базе Мугунского угольного разреза. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

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"Есть идея новой современной угольной станции на базе Мугунского угольного разреза, отвечающей современным экологическим требованиям", - сказал он, отвечая на вопрос о развитии компании.

Комментируя перспективы развития угольных активов группы, Хардиков напомнил, что "Эн+ холдинг" отказался от продажи угольной генерации. "Наши угольные месторождения продолжают обеспечивать ТЭЦ топливом. Сейчас альтернативы нет, потому что газификация до крупных городов Сибири пока не дошла. Но мы планируем инвестировать в улучшение технологий повышения качества углей, снижать выбросы и использовать золу", - отметил он.

Глава энергодивизиона "Эн+ холдинг" подчеркнул, что в России золашлаковые отходы вовлечены в переработку только на 10%, в то время как в Китае - на 67%. "Применять золошлаковые материалы в строительстве и одновременно освобождать золоотвалы - это и есть повышение экологической устойчивости страны, де-факто создание добавленной стоимости за счет следующего передела отходов", - сказал топ-менеджер.

Мугунское месторождение угля находится в Тулунском районе Иркутской области в управлении компании "Востсибуголь" (входит в "Эн+ холдинг"). 

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