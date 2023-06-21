В Москве продлили прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

Организаторы приняли решение о продлении сроков заявочной кампании до 5 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023", который проводится в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", продлили до 5 июля 2023 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Организаторы конкурса отмечают большое число московских компаний, активно реализующих практики наставничества, а также их готовность поделиться своим опытом в рамках мероприятия. Однако из-за ограниченного срока подачи заявок не все желающие успевали подать заявку на участие и оформить конкурсную работу. В этой связи организаторы приняли решение о продлении сроков заявочной кампании до 5 июля. Итоги лучших практик в области наставничества будут подведены в столице в июле 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Финалистов конкурса наградят в августе. Все конкурсанты будут приглашены на специальный бизнес-день, а победителей ждут призы и широкое освещение в СМИ лучших практик наставничества. Принять участие в конкурсе лучших практик наставничества города Москвы может любая столичная компания, активно применяющая их в своей деятельности. Также есть отдельные номинации для компаний - участников национального проекта "Производительность труда".

В конкурсе уже принимают участие завод мясных деликатесов "Дымов", лидер российского рынка оптики - компания "Айкрафт", сеть кофеен "Кофемания", завод плавленых сыров "Карат", энергосбытовая компания "Мосэнергосбыт", электросетевая компания АО "ОЭК", сеть магазинов парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" и многие другие.

"Подать заявку на конкурс могут юридические лица, зарегистрированные в Москве. Заполнить форму и прислать конкурсную работу и необходимые материалы организатору конкурса АНО "Мосстратегия" можно через специальный раздел сайта, а оригиналы документов направить по адресу: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 6", - напомнили в пресс-службе.

Конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023" проводится в столице впервые, в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".