В КЧР производитель халяльных продуктов из мяса увеличит объемы выпуска втрое к 2025 году

Запланировано увеличение мощности производства на 300% и расширение ассортимента колбас и мясных деликатесов

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Компания "Хицунов" в Карачаево-Черкесии (КЧР) намерена нарастить объем производства халяльных колбасных изделий и деликатесов в три раза к 2025 году. Об этом ТАСС сообщила президент WANDI Group, глава PR-департамента предприятия Наталья-Нармин Ичаева.

"К 2025 году запланировано увеличение мощности производства на 300% и значительное расширение ассортимента колбас и мясных деликатесов. В долгосрочной перспективе запланировано приобретение сельскохозяйственных активов, которые усилят сырьевую базу и экономику предприятия", - рассказала Ичаева.

За последние два года на модернизацию оборудования завода направлено более 70 млн рублей. На сегодняшний день мощности предприятия со штатом более 60 человек составляют 10 тонн сырья в сутки. К тому же, как отметила собеседница агентства, компания готовит запуск производства томленого мяса говядины, конины, курицы и индейки. Для этих целей предусмотрено техническое оснащение.

Поставки осуществляются в 16 регионов страны. "Хицунов" продолжает активно расширять партнерскую и дистрибьюторскую сеть. На сегодняшний день продукция, изготавливаемая с неизменными принципами в части тщательного отбора ингредиентов и соблюдения традиционной рецептуры, активно продается в 3 тыс. точек продаж. А в ближайший год планируется открытие фирменных магазинов в Москве, Черкесске, Нальчике и Махачкале", - добавила Ичаева.

Производственная площадка компании "Хицунов" площадью 1,5 тыс. кв. м расположена в городе Черкесске. Завод выпускает 40 видов продуктов по стандартам халяль из мяса птицы, говядины и баранины, в том числе колбасы, полуфабрикаты и деликатесы.