В Свердловской области социальные предприятия и бизнесмены получат гранты на 38 млн рублей

Конкурс на распределение поддержки объявят в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Предприниматели младше 25 лет и социальные предприятия Свердловской области в 2023 году смогут получить гранты на общую сумму 38 млн рублей, сообщил в среду региональный департамент информационной политики.

"Бизнесмены до 25 лет и социальные предприятия Свердловской области в 2023 году смогут получить гранты на сумму 38 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Конкурс на распределение господдержки будет объявлен в июле", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, в 2022 году гранты на развитие социального бизнеса получили 70 свердловских предпринимателей младше 25 лет. "Всего из областного и федерального бюджетов им было направлено 33,5 млн рублей. В текущем году сумма поддержки будет увеличена до 38 млн рублей. Величина гранта останется прежней и составит от 100 до 500 тыс. рублей", - добавил он.

Сейчас министерство оценивает компании-грантополучатели 2022 года. "По оценке экспертов, государственная поддержка помогла свердловским предпринимателям оказывать более качественные услуги и обслуживать большее количество человек", - заключили в департаменте информационной политики.