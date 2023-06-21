Суд приостановил горные работы на участке разреза "Берёзовский" в Кузбассе

Госинспектор Сибирского управления Ростехнадзора выявил опасные зоны на объекте

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области приостановил деятельность на участке открытых работ на разрезе "Берёзовский" (входит в группу предприятий "Стройсервис") на три месяца. Об этом сообщили в среду в объединенном пресс-центре судов региона.

"Постановлением Новокузнецкого районного суда Кемеровской области ООО "Разрез Берёзовский" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности", ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на участке открытых работ "Берёзовский - Восточный" сроком на 90 суток", - говорится в сообщении.

Нарушения проекта отработки запасов угля на участке выявил государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора 15 июня. В сообщении уточняется, что на разрезе возникли опасные зоны, из-за чего возникла угроза жизни и здоровью людей. Представитель компании вину признал и принял меры к устранению выявленных нарушений. В качестве отягчающего обстоятельства суд учел, что компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

Разрез "Берёзовский" находится в непосредственной близости с участком "Берёзовский - Восточный". Предприятие образовано в 2005 году и добывает уголь одних из самых востребованных на рынке марок: К, ОС, Т и ТС.