Предприниматели с помощью биржевого сервиса заключили сделки более чем на 400 млн рублей

Всего было заключено 880 сделок, из них 365 на сумму более 184,5 млн рублей были оформлены уже в текущем году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сервис "Биржа контрактного производства" на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК) помог предпринимателям заключить сделки на сумму более 400 млн рублей, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"За все время работы через биржу на цифровой платформе i.moscow было заключено 880 сделок на сумму 415 млн рублей, из них 365 на сумму более 184,5 млн рублей были оформлены уже в текущем году. Благодаря "Бирже контрактного производства" заказчики могут не только оптимизировать свои издержки на приобретение оборудования и обучение персонала, но и сократить временные затраты на переговоры и поиск подходящих исполнителей под производственные задачи", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Биржа позволяет найти производственные мощности для выпуска текстильной и косметической продукции, приборостроения и механической обработки, а также задействовать компетенции инженеров, технологов и других специалистов, которых нет в собственном штате компании. В сервисе представлены предприятия из Москвы, Костромы, Пензы, Волгограда, Московской и Ленинградской областей и других регионов России.

Сервис заработал в 2020 году. Он объединяет 1 080 проверенных производителей в сферах механообработки, легкой промышленности, приборостроения и косметики из 69 регионов страны.