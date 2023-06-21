Сервис проектного финансирования для предпринимателей СКФО создан на платформе МСП.рф

Центр будет консультировать предпринимателей, реализующих инвестпроекты, по льготным программам кредитования, помогать в их структурировании для получения финансирования и оказывать поддержку в подготовке необходимого пакета документов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сервис для поддержки предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа, реализующих инвестпроекты, создан на платформе МСП.рф. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Корпорации МСП.

"Доступность кредитных средств на развитие бизнеса - это не только низкие процентные ставки, но и понятная прозрачная процедура получения займов. Для предпринимателей СКФО новый Центр поддержки инвестиционного кредитования станет удобным сервисом, позволяющим получить инвестиционный кредит онлайн с подробной консультацией специалиста банка на любом из этапов оформления заявки. Именно о таком формате нас просили предприниматели СКФО", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Решение о создании сервиса было принято по итогам общения с предпринимателями и руководством республик на Кавказской инвестиционной выставке в мае текущего года. Он запущен Корпорацией МСП совместно с дочерним МСП банком на цифровой платформе МСП.рф. Центр будет консультировать предпринимателей, реализующих инвестпроекты, по льготным программам кредитования, помогать в их структурировании для получения финансирования, сопровождать сделки проектного финансирования и оказывать поддержку в подготовке необходимого пакета документов, обеспечивать гарантийное покрытие.

В пресс-службе отметили, что синхронизация этих процессов позволит существенно упростить механизм получения финансирования и сократить время рассмотрения запроса. Предполагается, что получить поддержку через новый центр смогут, в первую очередь, обрабатывающие производства, компании легкой промышленности, представители креативной индустрии, предприниматели из сферы туризма, бытовых услуг, IТ, а также высокотехнологичные и инновационные предприятия.

"Не только подстраивать меры поддержки под сегодняшние вызовы, но и делать их максимально доступными для бизнес-сообщества - приоритетная задача. Над ней мы продолжаем работать совместно с региональными властями, банками и институтами развития, в частности с Кавказ.рф и Корпорацией МСП. <...> Создание нового центра, который призван значительно облегчить бюрократические процедуры и повысить доступность льготных кредитов, - большой шаг в нашей работе. Уверен, сервис будет пользоваться спросом, а комплекс инструментов в перспективе расширится", - отметил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.