Российский рынок акций в начале торгов двигался разнонаправленно

К 10:17 мск курс доллара снижался до 84,48 рубля, евро - до 92,3 рубля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже в среду демонстрировал рост ведущих индексов, затем индекс Мосбиржи перешел к снижению, свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,18% - до 2 808,87 пункта, индекс РТС - на 0,52%, до 1 048,32 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи перешел к снижению и опускался до 2 802,09 пункта (-0,06%), индекс РТС находился на уровне 1 044,99 пункта (+0,02%).

К 10:17 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,36%, до 84,48 рубля, евро - на 0,01%, до 92,3 рубля, юань терял 0,2%, до 11,742 рубля.