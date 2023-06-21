Более 95% МСП в России не имеет ESG-сертификатов

По данным исследования "Интеграция МСП в повестку устойчивого развития и ESG", каждый второй предприниматель считает необходимым создание общих национальных стандартов и требований для всех отраслей, а также национальных отраслевых стандартов в сфере устойчивого развития

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Согласно опросу, более 95% МСП (малого и среднего предпринимательства) в России не имеет ESG-сертификатов, а о существовании рейтингов в области устойчивого развития 61% предпринимателей слышат впервые. Такие данные представлены в исследовании "Интеграция МСП в повестку устойчивого развития и ESG", проведенном Лигой зеленых брендов c партнерами, и имеющемся в распоряжении ТАСС.

Более того, каждый второй предприниматель (51%) считает необходимым создание общих национальных стандартов и требований для всех отраслей, а также национальных отраслевых стандартов в сфере устойчивого развития.

В документе отмечено, что у 33% МСП увеличилось количество российских заказчиков за период 2022 и 2023 года. При этом 48% хотели бы сотрудничать с бизнесом из других стран. Среди самых популярных стран, потенциальных к сотрудничеству, - Китай (24%), Турция (10%), Германия, Казахстан (по 8%) и Белоруссия (7%).

Опрос также показал отсутствие информирования о "зеленых" кредитах, о них не слышали 97% МСП и только 5% опрошенных знали о "зеленой" цепочке поставок. Исследование проходило по выборке 1 000 представителей МСП РФ различных отраслей и стало продолжением аналогичного анализа прошлого года. Помимо Лиги зеленых брендов, организаторами выступили компания IFORS Research и комиссия по социальному предпринимательству "Опоры России".

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).