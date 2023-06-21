В ДНР планируют возобновить добычу угля на одной из крупнейших шахт

Сейчас шахта им. А.Ф.Засядько простаивает из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/. Инвесторы намерены возобновить добычу угля на одной из крупнейших в ДНР шахте им. А.Ф. Засядько, которая из-за обстрелов в 2021 году прекратила работу. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов.

Ранее в министерстве сообщали, что шахта им. Засядько считается одной из лучших шахт в республике, где до эскалации конфликта добывалось до 1,6 млн тонн угля в год. Однако из-за износа оборудования и обстрелов шахта нуждается в модернизации и ремонте, в том числе в откачке воды. На восстановление потребуется порядка 1-2 млрд рублей.

"В долгосрочной перспективе можно сказать, что у инвесторов есть планы по восстановлению и макеевской шахты имени Бажанова, и по возобновлению угледобычи на донецких шахтах имени А.А. Скочинского и А.Ф. Засядько", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инвесторы смогут зайти на шахты после прекращения обстрелов угледобывающих предприятий и инженерной инфраструктуры.

Угольная промышленность является одной из основ экономики Донбасса. Однако, начиная с 2014 года, добыча угля на части шахт была остановлена. В декабре прошлого года в министерстве сообщали, что передача шахт региона инвесторам обеспечит рост добычи минимум на 30-40% за три года.

В 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства угля и энергетики ДНР было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционирует пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входит 16 шахт. Угледобычу осуществляют девять из них.