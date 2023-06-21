Число нарушений в отчетности московских застройщиков снизилось на 58%

По данным Москомстройинвеста, за первый квартал 2023 года в городе зарегистрировали 13 нарушений в отчетности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество нарушений в отчетности столичных застройщиков за первый квартал 2023 года снизилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"За первый квартал 2023 года зарегистрировано 13 нарушений в отчетности столичных застройщиков, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было зарегистрировано 25 нарушений", - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что на протяжении года, начиная с первого квартала 2022 года, снизилось количество проектов, по которым застройщики не предоставили отчетность для проверки с 20 до 13 случаев.

"Всего за первый квартал 2023 года специалистами комитета была проанализирована отчетность 103 застройщиков по 162 объектам. В ходе проверок было выявлено три случая подачи отчетности с опозданием. Остальные показатели - нарушения нормативов, достоверности и представления неполного комплекта документов - в течение года, начиная с первого квартала 2022 года, сведены к нулю", - цитирует ее пресс-служба.

В комитете пояснили, что ежеквартальную отчетность застройщики обязаны предоставлять только по проектам, в которых договоры долевого участия заключались по старой схеме - без эскроу-счетов. Поэтому с каждым кварталом число отчетных проектов уменьшается: исключаются введенные в эксплуатацию жилые комплексы, в которых дольщикам переданы все помещения. Сейчас в городе реализуют 55 проектов по старой схеме и 435 проектов с эскроу-счетами. По словам Пятовой, крупные системные застройщики предоставляют ежеквартальную отчетность своевременно и качественно.