ФАС получила 200 жалоб на злоупотребление доминирующим положением операторами связи

Заместитель руководителя службы Петр Иванов сообщил, что за 2022 год поступило 231 обращение в связи с злоупотреблением доминирующим положением операторами связи в пределах микрорайонов или многоквартирных домов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ с начала 2023 года получила более 200 обращений в связи с злоупотреблением доминирующим положением операторами связи в пределах микрорайонов или многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов.

"Так как с конца 2022 года у нас обращения поступают через сайт "Госуслуги", только за первое полугодие у нас таких обращений уже более 200", - сказал он в ходе расширенного заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

За 2022 год, по словам Иванова, в службу поступило 231 обращение в связи с злоупотреблением доминирующим положением операторами связи в пределах микрорайонов или многоквартирных домов.