Глава ЦБ отметила "накачку" ипотеки льготными и псевдольготными программами

Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке обеспокоены этой ситуацией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ипотеку в России "накачали" льготными и псевдольготными программами, ЦБ обеспокоен ситуацией. Об этом заявила в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас беспокоит ипотека, которая была накачена льготными и псевдольготными программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла именно сбалансированно", - указала она.

Также ЦБ будет внимательно смотреть за темпами розничного кредитования. "Этот сегмент сильно просел в прошлом году, но сейчас также восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей, и не создавал риски опасного роста закредитованности людей. Особенно с учетом того, что банки путают людей и прячут реальную стоимость кредита за комиссиями и допуслугами. И с этим тоже надо бороться", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ ранее отмечала, что не адресные программы льготного кредитования жилья очень эффективны только в условиях кризиса. Однако в дальнейшем их эффект на цены и доступность жилья может становиться негативным, поэтому они должны быть временными.