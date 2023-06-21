ОСК представила сверхмалую подлодку "Тритон-2" для транспортировки водолазов

Представитель корпорации заявил, что ее можно использовать в том числе для обслуживания нефтегазовых скважин и индивидуальных операций

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Сверхмалая подводная лодка "Тритон-2", предназначенная в том числе и для экспорта, представлена на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Международном военно-морском салоне (МВМС), передает корреспондент ТАСС.

"[Она] предназначена для перевозки водолазов, в данном случае представлен вариант проницаемого корпуса, то есть водолазы уже в костюмах, при выполнении определенных задач", - сообщил ТАСС представитель ОСК на стенде.

Он уточнил, что сверхмалая подлодка может использоваться в том числе для обслуживания нефтегазовых скважин и индивидуальных операций. Внутри может находиться от шести человек. По словам представителя ОСК, такая версия предназначена в том числе для экспорта и является одной из новых.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.