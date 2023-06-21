Минцифры планирует подключить к 2035 году к гигабитному интернету около 90% граждан

В ведомстве отметили, что реализация такой задачи требует серьезных инвестиций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 90% граждан РФ должны к 2035 году иметь гигабитное подключение к интернету в своих квартирах, однако реализация такой задачи требует серьезных инвестиций. Об этом сообщил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы вчера в рамках стратегии поставили задачу - 90% граждан к 2035 году должны иметь гигабитное подключение. Это амбициозная программа, которая требует серьезных инвестиций от оператора", - сказал министр.

Он отметил, что прописанная в законопроекте о недискриминационном доступе операторов в многоквартирные дома возможность безвозмездной аренды позволит операторам часть ресурсов перенаправить на реализацию инвестиционных программ и снизить тарифы.