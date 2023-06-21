"Магнит" увеличил количество своих "мягких" дискаунтеров до 1 тыс.

В настоящее время торговые точки представлены в 645 городах и населенных пунктах России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Магнит" - один из ведущих российских ретейлеров - расширил сеть своих "мягких" дискаунтеров "Моя цена" до 1 тыс. магазинов. В настоящее время торговые точки представлены в 64 регионах России, говорится в сообщении компании.

"Магнит" <…> увеличил до 1 тыс. количество "мягких" дискаунтеров "Моя цена". Компания начала тестировать новый формат летом 2020 года. На сегодняшний день сеть "Моя цена" представлена в 645 городах и населенных пунктах в 64 регионах РФ", - отмечается в релизе.

Ретейлер указывает, что в I квартале текущего года продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LfL) "Моя цена" выросли более чем на 28%. Средний чек с НДС в торговых объектах сети увеличился на 8,9% относительно прошлого года и составил 368 рублей.

"Мы довольны результатами магазинов "Моя цена" и продолжаем расширять сеть. "Мягкие" дискаунтеры органично дополняют нашу мультиформатную концепцию и позволяют в некоторых локациях корректировать предложение покупателю за счет более низких по сравнению с магазинами "у дома" цен и более узкого ассортимента", - отметил операционный директор формата "у дома" розничной сети "Магнит" Олег Сиднин, слова которого приводятся в релизе.

Сеть "мягких" дискаунтеров "Моя цена" представлена в небольших населенных пунктах и крупных городах, включая города-миллионники. Компания отмечает, что больше всего торговых точек открыто в Свердловской области, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Челябинской и Ростовской областях. С февраля 2023 года "Магнит" также развивает формат "жестких" дискаунтеров В1 ("Первый выбор").

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2023 г. сеть насчитывала 27 909 магазинов, расположенных в 4 114 населенных пунктах Российской Федерации и в Узбекистане.