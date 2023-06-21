ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов на средства со счетов типа "С"

Глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала сложным этот вопрос

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа "С", сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Мы рассматриваем варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос, в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа "С". Этот вариант сейчас мы прорабатываем", - отметила она.

Ранее Набиуллина сообщала, что регулятору известно лишь о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам в разморозке их активов и пока не видит тенденции к общей разблокировке. При этом ЦБ оценивает объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, в 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.