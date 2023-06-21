Фрегат "Тушил" выполнит сдаточные пуски ракеты BrahMos на индийских полигонах

Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, имеет увеличенную дальность до 450 км и запускается с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Первый по счету фрегат проекта 11356 "Тушил", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (Калининград) для Военно-морских сил (ВМС) Индии, в ходе сдаточных испытаний проведет пуски сверхзвуковой противокорабельной ракеты BrahMos на морских полигонах национального флота. Об этом сообщил ТАСС содиректор совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace с российской стороны Александр Максичев в ходе Международного военно-морского салона (МВМС).

"Сдаточные испытания BrahMos с борта фрегата "Тушил" должны пройти на морских полигонах ВМС Индии", - сказал Максичев в кулуарах МВМС в Кронштадте.

По его словам, все фрегаты проекта 11356, построенные на "Янтаре", вооружены ракетами BrahMos . Компания поставила в Калининград пусковые установки и корабельную аппаратуру управления стрельбой. Ранее гендиректор "Янтаря" Илья Самарин сообщил ТАСС, что фрегат "Тушил" планируют сдать в 2023 году.

РФ и Индия отметили в феврале 25-летие крылатой ракеты BrahMos, которая была разработана НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок военного ведомства Индии. Ее последняя модификация имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.