ЦБ не видит объективных причин для включения РФ в "черный" и "серый" списки FATF

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что если это произойдет, то на такой случай прорабатываются альтернативные варианты международных расчетов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит объективных причин для включения РФ в "черный" и "серый" списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force). Но если это произойдет, то на такой случай регулятор прорабатывает альтернативные варианты международных расчетов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

"Объективных оснований для этого никаких нет. Если такое решение будет принято, то оно будет политически мотивированным", - сказала она. Набиуллина отметила, что в случае, если FATF включит Россию в свои штрафные списки, это осложнит международную торговлю, но "ЦБ прорабатывает альтернативные варианты расчетов".