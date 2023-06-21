ЦБ РФ не рекомендует новичкам самостоятельно торговать на рынке

По словам главы Банка России, им стоит больше полагаться на инструменты коллективных инвестиций и доверять профессионалам

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новичкам стоит полагаться на коллективные инвестиции, а не "нырять в омут" самостоятельной торговли на рынке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

"Мы считаем, что новичкам стоит больше полагаться на инструменты коллективных инвестиций, доверять профессионалам, а не нырять с головой в омут самостоятельной торговли на рынке. Средства будут вкладываться в ОФЗ [облигации федерального займа], инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Кроме того, со стороны государства предусматривается софинансирование взносов граждан", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что новым инструментом для инвесторов станет долевое страхование жизни - долгосрочное страхование жизни (ДСЖ) с участием страхователя в инвестициях в целях получения дополнительного дохода. "В отличие от существующих на рынке инструментов инвестиционного и накопительного страхования жизни ДСЖ характеризуется высоким уровнем прозрачности для страхователя. Страхователь самостоятельно выбирает активы для инвестиций, может следить за динамикой дохода и менять активы для инвестиций", - пояснила Набиуллина.

Для усиления роли институциональных инвесторов ЦБ намерен менять регулирование, чтобы создать большие стимулы для инвестиций в облигации российских эмитентов для финансирования адаптационных проектов и проектов технологического суверенитета. "В частности, предполагается снижение требований к соответствующим облигациям при расчете достаточности капитала, послабления в рамках стресс-тестирования для НПФ и выделение специального 5-процентного лимита для ПИФ", - сказала глава Центрального банка.