Минвостокразвития разрабатывает возможность объединения всех ТОР на Дальнем Востоке

По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, работа в рамках развития преференциальных режимов направлена на создание положений для международных территорий опережающего развития

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития разрабатывает возможность создания единой территории опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе, заявила в среду заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на заседании Комитета по Дальнему Востоку и Арктике в Госдуме.

"Мы не отпускаем задачу покрыть все территории Дальнего Востока либо режимом СПВ [Свободный порт Владивосток], либо ТОР, потому что мы довольно часто их распространяем [границы существующих ТОР] и каждый раз получаем положительное заключение правительства. Мы от этой задачи не отказываемся", - сказала она.

Вместе с тем, отметила Нургалиева, работа министерства в рамках развития преференциальных режимов направлена на разработку положений для международных ТОР, которые создаются по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее, обсуждая возможность объединения всех ТОР, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что это позволило бы убрать лишнюю бюрократию.

Режим международной ТОР на Дальнем Востоке направлен на возможность совместного с партнерами из дружественных стран освоения и управления территориями.