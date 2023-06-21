Зеленский считает, что Киев может стать ключевым поставщиком возобновляемой энергии для ЕС

Президент Украины добавил, что благодаря природным ресурсам и промышленным традициям его страна может стать одним из ключевых глобальных центров зеленой металлургии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может стать для Европы одним из ключевых поставщиков зеленого водорода и чистой электроэнергии, для производства которой не тратятся ресурсы, накопленные на планете.

"Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около $400 млрд", - сказал он, выступая по видеосвязи перед участниками проходящей в Лондоне второй конференции по восстановлению Украины.

Он добавил, что "благодаря природным ресурсам и промышленным традициям Украина может стать одним из ключевых глобальных центров зеленой металлургии", так как страна имеет значительные залежи таких критически важных для современной экономики ресурсов, как литий.

В прошлом году Зеленский указывал, что на Украине очень большие объемы атомной генерации, поэтому Киев сможет продавать электроэнергию Европе по низким ценам. Однако впоследствии Зеленский предупредил, что Украине предстоит пережить самую сложную зиму в истории страны. В этой связи экспорт газа, угля и электроэнергии был прекращен.

В феврале прошлого года Украина заявила о решении отказаться от совместной с Россией и Белоруссией энергетической системы. 16 марта 2022 года Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.