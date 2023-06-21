Нацбанк Белоруссии снижает ставку рефинансирования 9,5% годовых с 28 июня

Регулятор сообщил, что в республике сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 9,75% до 9,5% годовых с 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"С 28 июня 2023 года ставка рефинансирования снижается с 9,75 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75 до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,75 до 8,5% годовых", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в республике сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. В мае 2023 года показатель годовой инфляции уменьшился до 3,7% с 4,7% месяцем ранее. "В ближайшие месяцы на фоне ожидаемых низких месячных значений инфляции показатель годового прироста потребительских цен не превысит уровень 5%", - отметили в Нацбанке.

Регулятор оценивает проинфляционные риски как умеренные. "Остаются повышенными темпы прироста рублевой денежной массы, что во многом связано с процессами девалютизации экономики, - отмечается в сообщении. - Одновременно сохраняется высокая доля ликвидных активов в структуре денежных сбережений населения в условиях сдержанной сберегательной активности граждан".

Следующие решения по ставке рефинансирования Нацбанк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Это шестое снижение ставки рефинансирования с начала года.