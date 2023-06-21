На выплаты жителям Сочи за поврежденное при подтоплениях имущество направят 3,6 млн рублей

Общая сумма компенсаций может увеличиться в связи с новыми обращениями

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Около 3,6 млн рублей направят на выплаты 104 жителям Сочи, чье имущество было повреждено в результате разлива реки Мацеста в ночь на 14 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в среду.

"Выплатят компенсации 104 жителям, имущество которых пострадало в результате обильных дождей и разлива реки Мацеста в ночь с 13 на 14 июня 2023 года. Городом запрошено краевое финансирование на общую сумму порядка 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что все пострадавшие члены семей на основании составленных актов обследования получат по 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества - по 50 тыс. рублей, за полную утрату - по 100 тыс. рублей. При этом, общая сумма компенсаций может увеличиться в связи с новыми обращениями, рассказали в мэрии.

Режим чрезвычайной ситуации в Хостинском районе продолжит действовать на нескольких пострадавших улицах до завершения всех аварийно-восстановительных работ и последней компенсационной выплаты, продолжает работать штаб на прием документов от граждан по "горячей линии" 8-862-266-86-55.

В ночь на 14 июня в Сочи прошли залповые ливни, в результате вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста, оказались подтоплены домовладения, цоколи многоэтажных зданий, образовательные учреждения, дороги, размыты два автомобильных моста, пострадали коммуникации, течением рек на улицы города принесло ветки деревьев и мусор. На ликвидацию последствий были направлены сотни волонтеров и более 50 единиц спецтехники. Проведена санитарная уборка, восстановлена подача электричества, воды и газа, вывезено более 1,2 тыс. кубометров древесины и мусора, расчищено более 4 км ливневой канализации. Власти города оценили ущерб инфраструктуре микрорайона Мацесты в более 1 млрд рублей.