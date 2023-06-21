"Тинькофф" запустил международные переводы в индийских рупиях

Физические лица могут совершать переводы в этой валюте без ограничений по сумме в любые банки Индии с помощью клиентской поддержки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Тинькофф" ввел возможность осуществления исходящих переводов в индийских рупиях. Физические лица могут совершать переводы в этой валюте без ограничений по сумме в любые банки Индии с помощью клиентской поддержки, следует из сообщения банка.

"Клиенты - физические лица могут совершить перевод, обратившись в клиентскую поддержку в чате мобильного приложения или на сайте Tinkoff.ru. В ближайшем будущем переводы в рупиях можно будет совершать самостоятельно на сайте и в мобильном приложении "Тинькофф", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что юрлица могут совершать исходящие переводы самостоятельно через личный кабинет. Комиссия будет зависеть от тарифа - 0,2% или 0,15%.

В банке отметили, что за первую тестовую неделю клиенты "Тинькофф Бизнеса" уже отправили 50 млн рупий. При этом для клиентов - физических лиц с подключенной подпиской Tinkoff Premium и Private переводы в рупиях бесплатны. В остальных случаях фиксированная комиссия составит 1,5 тыс. рупий.