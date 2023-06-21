Минсельхоз: уровень производства плодов и ягод в России необходимо увеличить на 18%

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, добиться успехов по этому направлению позволит совместная работа Минсельхоза России со всеми участниками рынка и региональными органами управления АПК

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июня. /ТАСС/. Рекордный урожай плодов и яблок в 1,7 млн тонн собрали российские аграрии в прошлом году. При этом уровень производства необходимо довести до 2 млн тонн продукции, считает министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

"В прошлом году был установлен очередной рекорд - аграрии собрали 1,7 млн тонн плодов и ягод. В среднесрочной перспективе нам необходимо довести уровень товарного производства до 2 млн тонн, а также увеличить долю использования отечественного посадочного материала не менее чем до 90%", - заявил Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки "Pro-яблоко 2023". Таким образом, производство плодов и ягод необходимо увеличить на 18%.

По словам министра, добиться успехов по этому направлению позволит совместная работа Минсельхоза России со всеми участниками рынка и региональными органами управления АПК.

Патрушев также отметил, что задачи по системному развитию промышленного садоводства и обеспечению потребителей плодово-ягодной продукцией высокого качества остаются одним из приоритетов при реализации госполитики в сфере агропромышленного комплекса. "За последние годы российские аграрии освоили современные эффективные технологии возделывания плодовых и ягодных культур, что позволяет ежегодно наращивать их валовый сбор", - добавил министр.

Выставка "Pro-яблоко" проходит на Ставрополье в пятый раз. Помимо российских представителей в ней участвуют садоводы из Казахстана, Узбекистана, Сербии, Италии, Франции. В выставочном центре "Минводыэкспо" более 200 производителей в течение двух дней представят свою продукцию, саженцы, технику и материалы, которые необходимы для выращивания яблок и груш. Пройдут конференции, семинары, мастер-классы, а также запланированы экскурсии в садоводческие хозяйства Ставропольского края и Ингушетии.