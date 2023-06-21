На Украине из-за аварии второй раз за неделю разъединилась ЛЭП с Молдавией

Также выключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдавией произошло второй раз за неделю на Украине из-за аварии в сетях оператора системы передачи. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Также второй раз на этой неделе из-за аварийной ситуации в сетях оператора системы передачи на территории Украины произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдавией", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что пока по неизвестным причинам также выключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области.

19 июня в Минэнерго сообщали, что из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдавией.