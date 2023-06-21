21 июня, 09:22

На Украине из-за аварии второй раз за неделю разъединилась ЛЭП с Молдавией

Также выключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдавией произошло второй раз за неделю на Украине из-за аварии в сетях оператора системы передачи. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Также второй раз на этой неделе из-за аварийной ситуации в сетях оператора системы передачи на территории Украины произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдавией", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что пока по неизвестным причинам также выключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области.

19 июня в Минэнерго сообщали, что из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдавией. 

Теги:
УкраинаМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация