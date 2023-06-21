Доходы бюджета Кузбасса выросли в 2023 году на 16,9 млрд рублей

Деньги, в частности, направят на переселение граждан из аварийного жилья и ремонт дорог

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Доходы бюджета Кузбасса в 2023 году выросли на 16,9 млрд рублей, в том числе благодаря высоким ценам на уголь, соответствующие поправки приняты на очередном заседании регионального парламента в среду.

Доходы бюджета на 2023 год выросли с 214,1 млрд до 231 млрд рублей, расходы - с 283,1 млрд до 301 млрд рублей. Дефицит бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 70 млрд рублей.

"На 2,5 млрд рублей предусмотрено приведение дорог в нормативное состояние в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", 1,7 млрд рублей - на ремонт автомобильных дорог местного значения. 3 млрд рублей выделено на переселение граждан из аварийного жилья в связи с увеличением стоимости квадратного метра", - сказал на заседании первый зампред правительства - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Еще 800 млн рублей дополнительно выделено на обеспечение жильем детей-сирот. 875 млн рублей будут направлены на развитие здравоохранение - закупку лекарств, обеспечение противопожарной безопасности, оснащение больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

Рост доходов обусловлен в первую очередь высокими ценами на уголь. "На 10 млрд рублей увеличен доход по налогу на прибыль, что обусловлено, в основном, превышением фактических цен над плановыми", - добавил Малахов.