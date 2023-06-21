В Киеве и области восстановили электроснабжение всех потребителей

Киевская городская военная администрация сообщила, что из-за произошедших отключений электроэнергии в нескольких районах столицы обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Электроснабжение всех потребителей восстановлено в Киеве и Киевской области после аварии на электросетях. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Компания "Укрэнерго" возобновила питание всех потребителей Киева и области", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Киевская городская военная администрация (КГВА) также сообщила, что из-за произошедших отключений электроэнергии в нескольких районах столицы обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала". "Временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах", - отмечается в Telegram-канале администрации.

В среду КГВА информировала, что авария на электросетях в Киеве оставила без энергоснабжения 100 тыс. потребителей. В компании "ДТЭК" уточнили, что экстренные отключения электричества затронули часть Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов столицы Украины, а также Бучанский район Киевской области. Кроме того, возникали проблемы с движением электротранспорта в Киеве из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Во вторник также сообщалось, что многие районы Киева остались без света. Позднее компания "Укрэнерго" заявила, что аварийное обесточивание четырех высоковольтных подстанций в Киеве привело к отключению от электричества 75 тыс. потребителей, электроэнергию пришлось поставлять по резервным линиям.