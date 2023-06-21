21 июня, 09:16,
обновлено 21 июня, 09:18

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

По словам пресс-секретаря президента, на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Предпосылок для того, чтобы Россия могла продлить действие зерновой сделки в настоящий момент нет, так как на страны коллективного Запада не удается повлиять в плане исполнения ее второй части.

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Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Мы с вами слышали уже заявления представителей Организации Объединенных Наций, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить эту российскую часть договоренностей", - сказал представитель Кремля. "Пока, к сожалению, воз и ныне там", - констатировал Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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