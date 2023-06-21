В Якутии стоимость строительства Ленского моста уменьшили до 130 млрд рублей

По словам главы региона Айсена Николаева, первоначальный проект стоил около 170 млрд рублей

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Якутии оценивают проект строительства моста через реку Лену в Якутии вместе с подъездными путями, по предварительным данным, в 130 млрд рублей. Ранее эта сумма составляла около 170 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня стоимость, с которой мост с подъездными путями зашел на экспертизу, составляет 130 млрд рублей, совсем недавно - это было, еще когда зимой обсуждался первоначальный проект, - это была сумма порядка 170 млрд рублей. Мы надеемся, что в течение двух месяцев работа будет проведена, закончена, по экспертизе мы получим окончательную сметную стоимость Главгосэкспертизы, которая нам позволит уже дальше работать по вопросам непосредственно увеличения финансирования и федерального, и регионального, и внебюджетного", - сказал Николаев.

Он напомнил, что в начале июня Якутия передала на рассмотрение Главгосэкспертизы России проектно-сметную документацию мостового перехода через реку Лену. По его словам, была проведена большая работа по исполнению поручений вице-премьера РФ Марата Хуснуллина "в части удешевления ряда проектных решений".

"Мы внимательно проанализировали, и на самом деле несколько решений, которые мы смогли не в ущерб безопасности моста, но как раз с точки зрения оптимизации тех или иных проектных решений принять, позволили нам существенно сократить стоимость и подъездных путей к мосту, и самого моста", - добавил глава региона.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.