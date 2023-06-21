ФССП сняла все денежные средства со счетов российской "дочки" Google

К концу 2022 года остаток денежных средств ООО "Гугл" составлял 375,5 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в апреле 2023 года сняла все денежные средства с банковских счетов российской дочерней компании Google - ООО "Гугл" в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Об этом сообщается в отчете компании за 2022 год.

"В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества (ООО "Гугл" - прим. ТАСС), и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам", - сообщается в отчете.

В 2022 году ФССП также списала со счетов компании 10,3 млрд рублей, уточняется в документе.

К концу 2022 года остаток денежных средств компании составил 375,5 млн рублей.

Выручка ООО "Гугл" за 2022 год снизилась на 82% по сравнению с 2021 годом - со 134,3 до 24,2 млрд рублей, сообщалось ранее в финансовом отчете компании.

В ноябре 2022 года арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО "Гугл" по заявлению компании начальную процедуру банкротства.