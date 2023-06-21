Минфин предложил исключить из моратория проверки производителей и продавцов алкоголя

В ведомстве считают, что таким образом произойдет усиление контроля над производством и оборотом пива, пивных напитков, сидра и других слабоалкогольных напитков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта для усиления контроля над производством и оборотом пива, пивных напитков, сидра и других слабоалкогольных напитков в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Кроме того, министерство считает необходимым повысить ответственность за нарушение запрета на добавление этилового спирта при производстве алкогольной продукции в случае, если такое добавление не предусмотрено законодательством или требованиями госстандартов и технических регламентов. А также исключить из моратория проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта", - отметили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр является эффективным механизмом, и соответствующая инициатива требует проработки. "Что касается МРЦ, Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ - это правильная инициатива, которая требует проработки", - добавили в пресс-службе.

Сейчас Минфин прорабатывает и другие меры регулирования производства и оборота такой продукции. "Так, Минфин предлагает ввести государственное регулирование производства и оборота метанола и метанолосодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации, находящейся в незаконном обороте продукции", - уточнили в министерстве.

Об усилении контроля за продукцией

В пресс-службе также рассказали, что политика по усилению контроля за производством и оборотом слабоалкогольной продукции поступательно проводится. "Так, в апреле этого года принят закон, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России. С 1 сентября 2023 года закон обязует всех производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование в ЕГАИС", - напомнили в министерстве.

При включении организации в реестр будет проводится внеплановая выездная проверка на предмет установления фактического наличия основного технологического оборудования с проверкой расчета мощности, предоставляемого организацией. Организациям, которые не включены в реестр, запретят производство.

Кроме того, с 1 апреля поэтапно вводится маркировка пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Сейчас обязательной маркировке подлежат кеги, а с 1 октября 2023 вводится маркировка бутылок (стекло и ПЭТ-тара).