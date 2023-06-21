В индустриальных парках Подмосковья создали почти 66 тыс. рабочих мест

На территории индустриальных парков региона работают свыше 1,2 тыс. компаний-резидентов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. компаний-резидентов работают в индустриальных парках Московской области, благодаря им было создано почти 66 тыс. рабочих мест. Об этом в среду сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На территории 67 индустриальных парков Подмосковья сегодня работают 1 283 компании-резидента, создавшие десятки тысяч рабочих мест для жителей региона. Число резидентов продолжает расти, только с начала года ими стали более 40 компаний", - сказала она.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона уточнили, что на предприятиях, работающих на площадках индустриальных парков Московской области, создано 65,9 тыс. рабочих мест. Благодаря новым резидентам общая заполняемость парков увеличилась до 84,3%. Только за прошлый год она выросла на 10%.

В министерстве напомнили, что в этом году в регионе также планируется создать еще четыре индустриальных парка. Ожидается, что объем инвестиций их будущих резидентов составит свыше 25 млрд рублей, а число созданных ими рабочих мест превысит 11,7 тыс.