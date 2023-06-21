В Иркутской области возобновят выплаты по 200 тыс. рублей служащим в зоне СВО по контракту

По данным губернатора региона Игоря Кобзева, деньги получат те, кто заключил контракт с Минобороны с 16 декабря 2022 года

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с законодательной инициативой о возобновлении единовременных выплат по 200 тыс. рублей военнослужащим, заключившим контракт для участия в специальной военной операции. Законопроект на сессии в среду приняло заксобрание региона.

"В Иркутской области военнослужащие, заключившие контракт для участия в специальной военной операции, вновь будут получать единовременную выплату 200 тыс. рублей. С инициативой возобновить действие указа выступил губернатор Игорь Кобзев. Вопрос рассмотрели на 70 сессии Законодательного собрания региона. Депутаты одобрили инициативу главы региона", - говорится в сообщении.

Как отметил на сессии губернатор, выплаты получат те, кто заключил контракт с министерством обороны с 16 декабря 2022 года и отправился в зону специальной военной операции.

Всего в Иркутской области действует более 30 мер поддержки участников СВО и их семей.

Выплаты в регионе ввели в июле 2022 года, мера поддержки оказывалась до 15 декабря 2022 года. Выплаты получали жители Приангарья, которые направлялись через военный комиссариат для прохождения военной службы в частях Министерства обороны России и с ними был заключен контракт о прохождении службы на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины.