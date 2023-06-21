"Яндекс" опроверг информацию о прекращении развития сервиса Crowd

В компании сообщили, что планов на развитие сервиса за пределами "Яндекса" нет и не было

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Яндекс" не отказывается от развития внутреннего сервиса Crowd. Этот сервис не является рекрутинговой платформой для фрилансеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники написала, что "Яндекс" передумал развивать внутренний сервис Crowd. "Яндекс" не отказывается от развития Crowd - и это не сервис по поиску фрилансеров, которых там вообще нет", - рассказали в пресс-службе.

Также в компании отметили, что планов на развитие сервиса за пределами "Яндекса" нет и не было. "Crowd - это внутренний сервис "Яндекса", который помогает подразделениям компании решать различные бизнес-задачи. Например, тестировать приложения, модерировать контент, создавать графику и т. д. Все сотрудники Crowd трудоустроены официально и не являются фрилансерами", - пояснили в компании.