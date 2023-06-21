ГД одобрила в I чтении расширение системы страхования вкладов на адвокатов и профсоюзы

Кроме того, она будет распространится на счета средних предприятий, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Документ инициирован главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым.

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности. Кроме того, система страхования вкладов будет распространяться на счета средних предприятий, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (сейчас страхование вкладов действует для малых и микропредприятий).

Законопроект также распространяет систему страхование вкладов на счета некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), соответственно, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом некредитными финансовыми организациями.

"Исходя из соизмеримости масштаба экономической деятельности малых предприятий и застрахованных НКО с организациями, включенными в реестр СОНКО, а также профессиональных союзов и их ассоциаций (союзов), в случае распространения на данные новые категории юридических лиц страховой защиты прирост страховой ответственности агентства может составить около 0,06%", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проект закона предусматривает осуществление выплаты страхового возмещения по вкладам физических лиц без учета встречных требований к ним, уменьшение задолженности физлица перед банком по его договорам кредита за счет одновременного уменьшения его требований на ту же сумму к банку по его договорам вклада. Уточняются обязанности банков по ведению ежедневного учета обязательств банка, необходимых для определения размера возмещения по вкладам. Также уточняются правила определения расчетной базы для исчисления страховых взносов.

Правительство РФ поддержало законопроект. В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу. Предусматриваются переходные положения.