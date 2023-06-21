Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне в новых субъектах РФ

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила, что закон ждут не только администрации регионов, но и сами инвесторы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ был инициирован правительством РФ.

Закон устанавливает особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ на этих территориях. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвесторами проектов, особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны на новых территориях РФ. Органами управления СЭЗ определяется уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ и управляющая компания (УК), под которой понимается публично-правовая компания "Фонд развития территорий".

Соответствующий федеральный орган будет обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности органов управления СЭЗ с органами госвласти, утверждать примерную форму договора об условиях деятельности в СЭЗ, форму инвестиционной декларации, определять ведение единого реестра с информацией об инвесторе, в том числе не подлежащей публикации.

К полномочиям УК отнесено ведение единого реестра участников СЭЗ, заключение договоров об условиях деятельности в СЭЗ или отказ в заключении таких договоров, мониторинг выполнения участником договора об условиях деятельности в СЭЗ, представление в уполномоченный федеральный орган ежегодного отчета о результатах функционирования СЭЗ, предоставление земельного участка, необходимого для реализации инвестпроекта. При этом уполномоченный федеральный орган может определить виды деятельности, которые в СЭЗ не допускаются. Законом устанавливаются требования к кандидату на участие в проектах на территории СЭЗ, порядок предоставления такого статуса, а также основания для отказа в заключении договора.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"), закон ждут не только администрации регионов, но и сами инвесторы, желающие как можно скорее начать реализовывать свои проекты на этих территориях. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.