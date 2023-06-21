СФ одобрил закон о крупных штрафах за непредоставление сведений в реестр интернет-рекламы

Закон вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об административной ответственности в виде штрафа до 700 тыс. рублей за неисполнение требований закона "О рекламе".

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон устанавливает административную ответственность для рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем и операторов рекламных данных за неисполнение обязанности по предоставлению информации для Единого реестра интернет-рекламы, который ведет Роскомнадзор.

За непредоставление в Роскомнадзор данных о рекламе, либо несвоевременное их предоставление, либо предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации вводится штраф. Для граждан он составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За распространение рекламы без присвоенного ей идентификатора штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для операторов рекламных данных за нарушение обязанностей также вводятся штрафы: для должностных лиц предусмотрено наказание от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

О сборе данных о рекламе

Поправки к закону "О рекламе", которые предусматривают сбор данных о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему, вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Вся реклама в Сети, кроме рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, теперь помечается надписью "реклама". Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей. Вся остальная реклама вместе с пометкой должна также содержать указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем.

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В него включаются в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках.

Информация поступает в систему не напрямую от самих рекламодателей и распространителей рекламы, а через операторов рекламных данных. К ним относятся "Лаборатория разработки" ("Сбер"), "Яндекс оператор рекламных данных" ("Яндекс"), "ВК рекламные технологии" (VK), "Озон ОРД" ("Озон"), "Медиаскаут" (МТС), "Первый ОРД" ("Вымпелком"), "ОРД-А" ("Амбердата").