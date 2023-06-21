СФ одобрил закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

Штрафы составят до 700 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о введении штрафов до 700 тыс. рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон направлен на защиту персональных данных и финансовой информации граждан РФ. Она напомнила, что с 1 марта вступил в силу запрет для госорганов, госкомпаний и банков на передачу данных и информации, содержащей персональные данные и финансовую информацию через иностранные сервисы обмена сообщениями при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания.

"Закон устанавливает административную ответственность за несоблюдение этих требований. Для должностного лица штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлица - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей", - сказала Рукавишникова.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.