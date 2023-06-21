Honda открыла первый официальный дилерский центр в Петербурге

Компания для начала планирует продавать более 20 автомобилей в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Концерн Honda начал поставки автомобилей в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия дилерского центра производителя в среду. Компания для начала планирует продавать более 20 автомобилей в месяц.

"Поставки наладила компания "Мотор-плейс". Она поддерживает гарантию как на те автомобили, которые были завезены ранее, и на те машины, которые были завезены сейчас. Компания выполняет функцию официального субдистрибьютора. Обслуживать автомобиль и получать гарантийную поддержку можно у любого дилера Honda на территории России. У нас еще есть две локации в Москве", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора по развитию АО "Корпорация автокапитал" Алексей Писков.

В шоу-руме на 750 кв. м представлены восемь моделей автомобилей Honda, что в четыре раза больше, чем было у марки три года назад, когда она объявила о прекращении поставок. В модельном ряду у дилера представлены: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey (один из немногих в своем классе официально поставляемых в Россию). Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 млн до 7 млн рублей.

Инвестиции в открытие дилерского центра составили порядка 250 млн рублей. Новый автосалон находится на Витебском проспекте, 17, к. 1. Его площадь составляет более 3 тыс. кв. м.

"Мы являемся официальным дистрибьютором компании Honda и даем на эти автомобили трехлетнюю гарантию. Поставки начались в этом году", - рассказал ТАСС генеральный директор "Мотор-плейс" Михаил Плотников.

В момент открытия автосалона складские запасы дилера составляют более 50 машин. Все автомобили 2022 и 2023 годов выпуска. "Более половины доступных в дилерском центре моделей Honda ранее официально не продавались в России. Представленный широкий модельный ряд производителя будет интересен почитателям марки и тем автолюбителям, кто ищет замену ушедшим из России брендам, включая премиальные. Мы предлагаем автомобили с гарантией, официально поставляемые в Россию, обладаем необходимыми ресурсами и опытом для обеспечения премиального уровня клиентского и сервисного обслуживания. Honda становится в Петербурге одним из лидеров среди всех брендов по количеству представленных моделей. И к осени мы планируем расширить модельный микс", - рассказал генеральный директор ООО "Звезда Невы" Валерий Рыжкин.

Honda в России

В марте 2022 года, когда сообщалось о решении автомобильного концерна Honda прекратить экспорт своей продукции в Россию, продажи компании на российском авторынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составили 42 штуки. Это на 70% меньше, чем в марте 2021 года. Всего в 2022 году компания реализовала 368 авто (-72% к показателю за 2021 года).

Еще в 2020 году российская дочерняя компания Honda - "Хонда Мотор Рус" сообщала, что в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию. В заявлении компании говорилось, что такое решение продиктовано стратегией развития автобизнеса Honda, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автопромышленности.