В Коми выделят финансирование на погашение долгов медучреждений и субсидии муниципалитетам

На эти цели направят 876 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 21 июня. /ТАСС/. Доходы бюджета Республики Коми на 2023 год увеличены на 547,2 млн рублей, расходы - на 876,8 млн рублей, дополнительные средства направят на погашение долгов медучреждений и субсидии муниципалитетам. Такие поправки одобрили в среду в первом и втором, окончательном, чтениях депутаты Госсовета Коми.

"Общий объем доходов регионального бюджета в 2023 году увеличен на 547,2 млн рублей. Увеличение доходов, а также перераспределение [перенос] с текущего на последующие годы расходов по аренде опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в сумме 329,6 млн рублей позволили увеличить расходы на 876,8 млн рублей (в итоге расходы на 2023 год увеличены на 876,8 млн рублей)", - представил поправки заместитель председателя правительства - министр финансов Владимир Казаков.

По его словам, доходы выросли за счет увеличения прогноза поступлений от размещения временно свободных средств на банковских депозитах и от операций по управлению остатками средств, а также за счет поступления средств, изымаемых в собственность региона в соответствии с решением суда.

Дополнительные средства направят на погашение долгов медучреждений - 444 млн рублей, на субсидии муниципалитетам - более 106 млн рублей, на выплаты 13 детям-сиротам на приобретение жилья - 37,6 млн рублей, на предоставление ипотечных займов работникам сферы IT - 30 млн рублей, на частичную компенсацию затрат при создании животноводческой фермы и другие нужды.

С учетом поправок общий объем доходов регионального бюджета составит 96,2 млрд рублей, расходы - 108,4 млрд рублей, дефицит останется прежним - 12,2 млрд рублей. Параметры бюджета на 2024 и 2025 годы остаются без изменений. Бюджет Коми на 2023 год изначально был спланирован по доходам в объеме 95,3 млрд рублей, расходы - 107,5 млрд рублей, дефицит - 12,2 млрд рублей, или 15% от собственных доходов региона. Как отмечал глава Минфина региона при принятии бюджета, в регионе вновь рассчитывают на профицитный бюджет за счет дополнительных налоговых поступлений. Если же бюджет будет исполнен с дефицитом, то покрывать его планируется за счет бюджетных кредитов.